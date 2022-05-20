شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى ردا على طلب إعادة مباراة المارد الأحمر: طب ما نعيد الدورى كله! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق كريم حسن شحاتة، المدير الرياضى بنادى البنك الأهلى، على طلب النادى الأهلى بإعادة المباراة التى جمعت الفريقين مؤخراً فى بطولة الدورى الممتاز قائلا، "طب ما نعيد الدورى كله بقه، هناك أخطاء تحكمية فى جميع المباريات، وتعرض معظم الفرق لظلم تحكيمى هذا الموسم، وحيث تعاد مباراة الأهلى وسيراميكا واحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للاعب محمد محمود صانع ألعاب الفريق الأحمر بالدقيقة الأخيرة من عمر لقاء وطلائع الجيش أولا والتى ظهر بها ظلم تحكيمى كبير".

وأوضح كريم حسن شحاتة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلا، "فى محللين قالوا إن هدف الأهلى صحيح، هل هذا منطقى، والرجوع إلى تقنية الفار أمر صحيح، حيث هناك هدف تم احتسابة ولابد من مراجعته من قبل الحكم لعدم تعرض الفريق للظلم".

وأشار كريم حسن شحاتة إلى أن فريق البنك الأهلى تعرض للظلم فى كثير من المباريات الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، لذا فى حال إعادة مباراة الأهلى أطالب بإعادة جميع المباريات التى تعرض البنك الأهلى فيها لظلم تحكيمى.

وأضاف كريم شحاتة، "وتعاد كذلك مباراة سيراميكا والأهلي التي احتسبت فيها ضربة جزاء غير صحيحة لصالح المارد الأحمر فى الدقيقة الأخيرة وتعادل منها، وتعاد مباريات الزمالك التى احتسبت فيها قرارات أيضا غير صحيحة".

وأرسل النادي الأهلى خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي أقيمت الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.

واستند الأهلي فى شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم وبروتوكول الـ«VAR»، «المبلغ» لجميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسئولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته، وتدخل حكم الفيديو فى أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر.. وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين.