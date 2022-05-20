شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى يؤدى تدريبات تأهيلية فى "الجيم".. وشيكابالا يواصل العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات علاجية وتأهيلية على هامش مران اليوم، الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة فى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر الموسم الماضي.

ويعاني اللاعب من إصابة عبارة عن التواء في الكاحل تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة فى الدوري، وأدى المثلوثي تدريباته تأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق، أداء برنامجه التأهيلي والعلاجي على هامش مران اليوم، حيث يعاني اللاعب من إصابة بشد فى العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

ويواصل شيكابالا برنامجه التأهيلي والعلاجي الموضوع من قبل الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني على هامش تدريب الفريق، حيث بات من الصعب لحاق الأباتشي بمباراة الزمالك أمام أسوان المقرر إقامتها يوم 23 يوليو الجاري بمنافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر نسخة 2020/2021. يأتي ذلك فى ظل الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية وتسببت في غيابه عن المشاركة في التدريبات والمباريات الأخيرة للفريق. كما خاض طارق حامد لاعب الوسط تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي تحت إشراف الجهاز الطبي بناء على قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل باستاد المقاولون العرب في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.