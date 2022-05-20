شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستغل بيراميدز سقوط الأهلي والزمالك للانقضاض على صدارة الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الأهلي والزمالك أصعب فترة هذا الموسم على الصعيد المحلي، بعدما توالت سقطات القطبين، ومع كل تعثر ترتفع أعداد الضحايا المحتملين من اللاعبين فى الميركاتو المقبل.

وشكل سقوط القطبين إثارة كبيرة على صراع الصدارة بالدوري المصري هذا الموسم، حيث سقط الأهلي فى فخ التعادل آخر 3 مباريات أمام الطلائع وسيراميكا والبنك الأهلي، وقبلها تلقى أول هزيمة من المصري البورسعيدي.

بينما يعاني الزمالك من التراجع فى النتائج، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين من إنبى بهدفين دون رد، ومن طلائع الجيش بهدف دون رد، ليرفض هو الآخر هدايا الأهلي المنشغل بالبحث عن الأميرة الأفريقية للمرة الحادية عشرة فى تاريخه.

الأهلي الذي لعب 15 مباراة فقط هذا الموسم، خسر 11 نقطة من هزيمة وأربعة تعادلات، أما الزمالك الذى لعب 19 مباراة فقد خسر 16 نقطة من 4 هزائم وتعادلين، فهل تُعجل هذه النتائج المتواضعة برحيل بعض النجوم من القطبين بنهاية الموسم؟!

هذه النتائج تشعل المنافسة على الصدارة وتهدى بيراميدز فرصة ذهبية للانقضاض على الصدارة، حيث يواصل فريق الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصري، برصيد 41 نقطة يليه بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة، وله مباراة مؤجلة إذا فاز بها يتصدر الترتيب، ثم الأهلى ثالثا برصيد 34 نقطة.

وجاء ترتيب الدورى كالتالي:1) الزمالك ـ 41 نقطة.2) بيراميدز 35 نقطة (يتبقى له مباراة أمام فيوتشر كما تم خصم 4 نقاط له من مباراتين خاضهما ضمن منافسات الدور الثاني)3) الأهلي 33 نقطة ( يتبقى له 3 مباريات بالدور الأول والنقاط بعد خصم نقطة تعادله أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الدور الثاني)4) فيوتشر 28 نقطة (يتبقى له مباراة أمام بيراميدز)5) سموحة 27 نقطة (بعد خصم نقاط الجولة 18).