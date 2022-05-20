شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبى الزمالك وبرنامج خاص لـ إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة بدنية خلال مران اليوم، الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً لمباراة أسوان المقبلة فى نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي.

وتولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد وفيليب أندريا سوزا مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التى تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بالجرى والقفز من فوق الحواجز، بخلاف بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.