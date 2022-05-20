شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الرجال الممثل الوحيد للتحكيم المصرى بكأس العالم × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الحكم الدولي المساعد محمود أبو الرجال للمشاركة في كأس العالم 2022، التى تقام فى قطر نهاية العام الجاري، ليكون الممثل المصري الوحيد في المونديال بين الحكام المصريين.

مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام توجه بالتهنئة للحكم محمود أبو الرجال، ممثل مصر فى مونديال قطر، متمنيا له مزيد من التقدم والتوفيق.

ويعد الحكم الدولي المصري المساعد محمود أبو الرجال من أفضل المساعدين ضمن حكام القارة السمراء ويعتمد عليه فى البطولات القارية والعالمية وظهر بمستوى متميز للغاية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر حتى نال إشادة وثقة الجميع داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف ولجنة الحكام الرئيسية به.

ونستعرض أبرز المعلومات عن الحكم المصري الوحيد في المونديال من خلال النقاط التالية:

** السن 38 سنة

** من أبناء الإسماعيلية

** دخل مجال التحكيم 2002

** دخل القائمة الدولية عام 2015

** أول حكم مساعد مصري يحصل على رخصة الفيديو فى الملعب

** شارك في أهم المباريات للكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة

** شارك في مباراة ثالث ورابع كأس أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد 2015 بالسنغال، ونهائي أمم أفريقيا تحت 17 بالجابون 2016، وقبل نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2018 بالمغرب، وثالث ورابع أمم أفريقيا مصر 2019.

** وفى البطولات العربية، شارك في البطولة العربية بالإسكندرية

** شارك في افتتاح بطولة كأس العالم للشباب 2019 بولندا، ثم ثالث ورابع البطولة ذاتها، وكأس العالم العسكرية بعمان، وبطولة الألعاب الأولمبية العسكرية بكوريا الجنوبية.

** شارك في مونديال الأندية بقطر مرتين في النسخ الأخيرة.