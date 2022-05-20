شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أسباب إطلاق لقب "الجمبيزة" على منتخب جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقب منتخب جزر القمر بـ"الجمبيزة"، وهو نوع من الأسماك تعرف بالعربية باسم شوكيات الجوف أو سمكة الكهوف الشوكية أو سمكة سيلاكانث أو الجُمبيزة (حسب لغة أهالي جزر القمر)، حيث يتواجد هذا النوع فى الجانب الغربي من المحيط الهندي.

وتواجد هذا النوع من الأسماك بكثرة على سواحل جزر القمر بداية من ظهورها عام 1938، وهو ما جعلها المركز الأبرز لتواجد تلك الأسماك، وخرجت تلك الأسماك من سواحل جزر القمر منتشرة فى الكهوف المتناثرة فى أنحاء البلاد، ما جعل جزر القمر مميزة بهذا النوع من الأسماك، ويحمل منتخب بلادهم اسمها.

تأسس اتحاد كرة القدم فى جزر القُمر (بضم القاف)، عام 1979، إلا أن منتخب البلاد ظل بعيدًا عن أى مشاركات قارية لما يزيد عن عقدين من الزمان، باستثناء خوضه منافسات دورة ألعاب دول المحيط الهندي.

وفي عام 2003، انضم اتحاد جزر القمر، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل أن ينضم إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، عام 2005.

خاض منتخب جزر القمر، أول مباراة له في التاريخ، أمام منتخب موريشيوس، ضمن دورة ألعاب المحيط الهندي، وانتهت بفوز الأخير، بثلاثية نظيفة.

كما خاض منتخب جزر القمر، منافسات تصفيات بطولة كأس العرب للمنتخبات 2009، أمام منتخبا اليمن وجيبوتي، وذلك عام 2006، في دورة مجمعة أقيمت بالعاصمة اليمنية صنعاء، وخسرت جزر القمر، أمام اليمن، بهدفين دون رد، قبل أن تتغلب على جيبوتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

المواجهة الأولى لجزر القمر، على الصعيد القاري، كانت أمام مدغشقر، في التصفيات الإفريقية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2010 بأنجولا، وكأس العالم بجنوب إفريقيا.