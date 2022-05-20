شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر دفاع الأهلى من خطورة إيبوكا قبل مواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خط دفاع فريقه من النيجيرى إيبوكا مهاجم إنبى قبل مباراة الفريقين المقرر لها التاسعة مساء غد، السبت، والمؤجلة من الجولة 15 لمسابقة الدوري والتى ستقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر.

وطالب موسيمانى مدافعيه بالحد من انطلاقات المهاجم النيجيرى لمنعه من الوصول لشباك الأهلى، حيث يعد إيبوكا صاحب الـ 25 عاماً من أبرز الأجانب في الدوري المصري، ويؤدي بشكل جيد تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان من الموسم الماضي، ولعب النيجيري جون إيبوكا فى الموسم الحالي 17 مواجهة مع إنبي، وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصنع 2 آخرين ليدخل المنافسة علي لقب هداف الدوري بعد ملاحقته لمتصدر قائمة الهدافين أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والذي أحرز حتي الآن 11 هدف.

ويبحث الأهلي عن استعادة ذاكرة الانتصارات المحلية وتحقيق الفوز الغائب في اخر 4 مباريات بالدوري، حين يحل ضيفا على إنبي ، الأهلي قاطع الانتصارات في اخر 4 مباريات بخسارته أمام المصري، وتعادله مع طلائع الجيش وسيراميكا والبنك الأهلي، وهو ما لم يحدث منذ 12 عاما وبالتحديد في 2010 حين خسر أمام الإسماعيلي وتعادل مع سموحة والجونة والاتحاد السكندري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ولكنه يمتلك 4 مؤجلات ضد إنبي وإيسترن كومباني والجونة من الدور الأول، والإسماعيلي من الدور الثاني.

ويطمع الأهلي في الفوز بمباراتي إنبي وإيسترن كومباني لتقليص الفارق مع الزمالك المتصدر إلى نقطة وحيدة، قبل التفرغ لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد.