لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد "روقا"

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاد محمد أشرف "روقا" لاعب الوسط خلال مران اليوم، الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة فى نصف نهائي بطولة كأس مصر الموسم الماضي.

ونظم لاعبو الفريق ممرا شرفيا قبل انطلاق التدريب للاحتفال بعيد ميلاد محمد أشرف"روقا".

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الاثنين المقبل باستاد المقاولون العرب فى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ويسعى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لتجهيز محمود عبد الرازق"شيكابالا" صانع ألعاب الفريق لمباراة الزمالك المقبلة بالدوري العام، والتي تجمع الفارس الأبيض بالدراويش 28 مايو الجارى ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويواصل شيكابالا برنامجه التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني على هامش تدريب الفريق، حيث بات من الصعب لحاق الأباتشي بمباراة الزمالك أمام أسوان المقرر إقامتها يوم 23 يوليو الجاري بمنافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر نسخة 2020/2021.

يأتي ذلك فى ظل الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية وتسببت في غيابه عن المشاركة في التدريبات والمباريات الأخيرة للفريق.

وأدى شيكابالا تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.