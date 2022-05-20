شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يعود لقيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، لقيادة الجبهة اليسرى لفريقه فى مباراة إنبى المقرر لها التاسعة مساء غد، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب على معلول عن الأهلى فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة بالدوري والتى انتهت بالتعادل السلبى وجلس بديلا لمحمود وحيد، وجاء ذلك بسبب معاناة النجم التونسى من الإجهاد، حيث أعلن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب المباراة أن معلول غير لائق فنياً وبدنياَ بشكل كامل.

وسجل محمود وحيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي والذى حل بديلا للتونسى على معلول في أول أهدافه بقميص الأهلي أمام البنك الأهلي، لكن الحكم أمين عمر ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفار، بداعي أن الخطأ لم يتم تثبيته قبل استئناف اللعب.

الغريب أن محمود وحيد، الذى لم يوقع على أي هدف بقميص الأهلي رغم خوض 39 مباراة، حُرم بسيناريو مشابه من هدف فى الموسم الماضي أمام وادى دجلة بعد العودة لتقنية الفار أيضا.

وفي 4 أغسطس العام الماضي أمام وادي دجلة كان الأهلي قد سجل هدفه الثالث عن طريق محمود وحيد في الدقيقة 94 بعد هجوم مرتد للأحمر، بدأ من استخلاص لصلاح محسن في وسط الملعب، قبل أن يستدعي الفار، الحكم نور الدين، لشكوكه في خطأ على صلاح محسن.