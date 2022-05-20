شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يترقب انتعاش خزائنه بـ8 ملايين جنيه من فيوتشر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسؤولو النادي المصري انتعاش خزينة النادى بـ 8 ملايين جنيه خلال الفترة المقبلة مقابل صفقة أحمد رفعت لاعب الفريق البورسعيدي السابق، والذى انضم إلى فيوتشر بداية الموسم الجارى مقابل 23 مليون جنيه، وسدد مسؤولو فيوتشر 15 مليوناً من قيمة الصفقة فيما يتبقى 8 ملايين من المقرر سدادها قبل نهاية الموسم الجاري.

ويستعد النادى المصري لمواجهة فيوتشر الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، وعاد المصري إلى التدريبات الأربعاء الماضي، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها معين الشعباني مدرب الفريق للاعبين، عقب الهزيمة من سموحة في مباراة الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

ولم يتذوق النادي المصري طعم الانتصارات منذ 41 يوماً في الدوري العام، منذ الفوز الأخير الذى حققه على الأهلي فى 9 أبريل الماضي بهدف نظيف، حيث تراجع بعدها أداء الفريق البورسعيدي بشكل ملحوظ.

وبعد الفوز على الأهلي، ودع النادي المصري بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعدما فاز في مباراة الذهاب بالإسكندرية 2/1 على نهضة بركان، ثم خسر في المغرب 1/0 ليودع البطولة.

أمام في الدوري العام، فتلقى المصري 3 هزائم متتالية جاءت أمام، الزمالك بهدفين مقابل هدف، ثم المقاولون العرب بنتيجة 2/0، والإسماعيلي بنتيجة 3/2، وتعادل في الجولة قبل الماضية مع غزل المحلة بنتيجة 1/1، قبل أن يخسر من سموحة بهدفين مقابل هدف.