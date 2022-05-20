شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب من اتحاد الكرة رسميًا إعادة مباراته مع البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي أقيمت الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.

واستند الأهلي فى شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم وبروتوكول الـ«VAR»، «المبلغ» لجميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسئولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته، وتدخل حكم الفيديو فى أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر.. وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين.