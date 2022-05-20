شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير ثلاثى خط الوسط من مواجهة إنبى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الطبى بالنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة اليوم، الجمعة، مصير الثلاثى عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج لاعبى خط الوسط فى صفوف المارد الأحمر من موقعة إنبى، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت بالدوري، وغاب الثلاثى عن الأهلى فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة بالدوري والتى انتهت بالتعادل السلبى بسبب الإصابة.

واشتكى عمرو السولية من ‏مزق فى العضلة الخلفية وخضع لبرنامج علاجي، ويواصل برنامجه التأهيلي الذى يشتمل على ‏جلسة «جيم» وتدريبات منفردة بالكرة في التتش.‏

واشتكى حمدي فتحي من ألم فى الحوض ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق، ‏فيما تعرض ديانج لكدمة فى الركبة خلال مشاركته في مباراة وفاق سطيف التي أقيمت بالجزائر ‏فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعداداً لمباراته أمام إنبي غدا السبت والمؤجلة من الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري، في المباراة التي يسعى خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على استعادة صدارة الدوري، مستفيدا من تعثر غريمه الزمالك في الفترة الأخيرة.

ويعقد بيتسو موسيماني محاضرة مع لاعبي الأهلي اليوم لشرح بعض الأمور الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في المباراة، كما يحدد القائمة التي ستخوض اللقاء والاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين من اللحاق بمواجهة الغد وكذلك شرح بعض الجمل التي ينوي تطبيقها مع تحذيرهم من خطورة بعض لاعبي إنبي وأبرزهم المهاجم جون إيبوكا.