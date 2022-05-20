7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 20 مايو 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يرحب ببيع أحمد ريان فى الصيف بعد قرار موسيماني، والزمالك يرحب برحيل بعض لاعبيه للاحتراف والإعارة.

الأهلي يرحب ببيع أحمد ريان فى الصيف بعد قرار موسيماني

بدأ مسئولو النادي الأهلي في دراسة العروض المقدمة للحصول على خدمات أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى ألتاي سبور التركي في الموسم الحالي، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، الذي لا يمانع في تجديد إعارة اللاعب أو بيعه في الصيف المقبل حال وصول عروض جدية للحصول على خدماته.

الزمالك يرحب برحيل بعض لاعبيه للاحتراف والإعارة

رحبت إدارة نادي الزمالك برحيل بعض لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما أبدى أكثر من لاعب رغبته فى الرحيل بخلاف المستوى الضعيف الذى يقدمه لاعبى الفريق خلال الفترة الحالية.

المنتخب يخوض تدريباته بالقاهرة استعداداً لمباراتي غينيا و إثيوبيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال علي إقامة معسكر الفريق المقبل بالقاهرة خاصة أن الفريق سيخوض مباراته الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية ،ستكون أمام غينيا يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة ، وبالتالي فضل الجهاز عدم إقامة المعسكر خارج القاهرة .

فيريرا يجرى تغييرات فى تشكيل الزمالك خلال المباريات القادمة

تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني ، لاستبعاد بعض اللاعبين من التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين مما أدي لتدهور نتائج الفريق.

بدون شرط جزائى.. تفاصيل عقد إيبوكا مع إنبى بعد اهتمامات الأهلى والزمالك

كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن عقد النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق البترولى، يتبقى فيه موسم ونصف، ولا يحتوى على شروط جزائية، لافتاً إلى أن الأندية تتفاوض مع اللاعب عن طريق وكيله.

نجم الأهلى يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من التأهيل بعد جراحة الصليبى

بدأ عمار حمدى لاعب النادى الاهلى تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، حيث يتواجد اللاعب بأكاديمية إسبيتار فى الدوحة.