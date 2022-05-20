شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربى تدير مباراة الكاميرون وتنزانيا فى تصفيات كأس العالم للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أسماء حكام مباراة منتخب الكاميرون ونظيره التنزاني في تصفيات كأس العالم للسيدات، ويضم الطاقم كلا من شاهندة المغربي حكما للساحة، ويعاونها كلا من مني عطا لله مساعد أول ويارا عاطف مساعد ثاني ونورا سمير حكما رابعا .

وتختتم التصفيات الأفريقة المؤهلة للمونديال، بمواجهة الكاميرون وتنزانيا يوم الأحد المقبل على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي.

ويعد طاقم التحكيم النسائي المصري بقيادة المغربي من أبرز حكام النخبة الأفريقية والمصرية التي يمتزن بشخصية قوية في إداراة اللقاءات .

من ناحية أخرى، قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، إن عدد الحكام الذى تم اختيارهم من أفريقيا 5 حكام فقط، والاختيارات صعبة فى مونديال قطر 2022، واختيار محمود أبو الرجال الحكم المصرى الوحيد فى الكأس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، إن جود التحكيم المصرى يمثل لنا غياب المنتخب فى كأس العالم، لافتا إلى الحكام يتم ترشيحهم من قبل الدورة بعامين ونصف العام ويقوما على دورات كثيرة حتى يتم اختيارهم، واللى بيختار الفيفا بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقى.

وعن إلغاء هدف الأهلى أمس أمام البنك الأهلى فى الدورى المصرى، قال : "ليس هدف صحيح لان هناك خطأ فى الكرة واضح جدا، بعض قنوات عرضت خبراء غير مصريين وأقروا أن الهدف غير صحيح.