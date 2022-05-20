شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على السفر والدخول بمعسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة لمباراة الغد أمام إيسترن كومبانى ضمن مباريات الأسبوع الـ 20 والمقرر لها الرابعة عصر غدٍ بملعب بتروسبورت.

وتضم قائمة سموحة 20 لاعبا هم:

فى حراسة المرمى : الهانى سليمان و عمر صلاح

خط الدفاع : شريف رضا و رجب نبيل و أحمد حكم و خالد عبد الفتاح و حمدى علاء و أحمد بيكهام و محمد شكرى و أحمد جمال.

خط الوسط : عبد الكبير الوادى و الكسندر أمير عادل و اليلا سيلا و مصطفى الخواجه و أحمد حمص و محمد عبد المعطى و على الملوانى.

خط الهجوم : صديق اوجولا و محمد نادى و مروان حمدى.

وحذر بسيونى اللاعبين من مباراة ايسترن كومبانى مؤكدا أن الفريق ليس بالسهل وانه سيخوض المباراة تحت شعار أكون أو لا أكون ولابد من حسم المباراة مبكرا.

كما حفز اللاعبين بمكافأة اجادة والتى تصرف فى المباريات خاصة وان اللائحة تنص على تحميع 7 نقاط فى ثلاث مباريات متتاليه يكفى لصرف مكافأة الاجادة والفريق نجح موخرا فى الفوز على الاتحاد والمصرى ويكفيه التعادل غدا لصرف الاجاده الا انه طالبهم بتحقيق الانتصار الثالث على التوالى للتواجد بالمربع الذهبى والمنافسة على المشاركة فى البطولة الافريقية.