شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر فى رواندا توجه دعوة غداء لبعثة “سلة الزمالك” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت رانيا البنا، سفيرة مصر فى رواندا، على التواصل مع بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، برئاسة أحمد عادل عبد الفتاح، للاطمئنان على البعثة قبل خوض منافسات بطولة أفريقيا BAL.

ووجهت السفيرة رانيا البنا الدعوة لأفراد البعثة على مأدبة غداء، كما استفسرت عن إمكانية حضورها لمباريات البطولة لدعم ومؤازرة الزمالك.

من جهته أعرب أحمد عادل عبد الفتاح للسفيرة عن شكر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لمجهودتها مع البعثة منذ وصولهم إلى رواندا حتى الآن وتذليل كافة العقبات.

ووصلت بعثة “سلة الزمالك” إلى رواندا عصر الأربعاء الماضي بعد رحلة طويلة لمدة 12 ساعة، ويلتقي الفريق مع سلاك بطل غينيا في دور الـ 8 من البطولة الإفريقية.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديرا فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا، وإسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد بدني وأحمال.