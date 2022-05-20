شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن "مستشفى" الأهلي قبل مواجهة إنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق النادي الأهلي تحديد موقف لاعبي الفريق الذين يُعانون من إصابات مختلفة، بعدما عانى المارد الأحمر من لعنة الإصابات التى حرمته من عدة لاعبين الفترة الماضية وآخرها لقاء البنك الأهلي بالدوري.

فى التقرير التالى نلقى الضوء عن موقف لاعبي الفريق المُصابين قبل مباراة إنبي غداً السبت، فى الدورى ..

س: ما هي قائمة المصابين في الأهلي؟

ج: تضم قائمة المصابين في الأهلي كلاً من، حمدي فتحي، وعمرو السولية، وآليو ديانج، وبدر بانون، بجانب الثنائي المصاب بالرباط الصليبي أكرم توفيق وعمار حمدى، ويؤدي حالياً برنامجا تأهيليا للتعافي من الصليبي.

س: ماذا عن تطورات تأهيل المصابين في الأهلي؟

ج: خاض عمرو السولية تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بالجرى حول ‏الملعب وأداء تدريبات خفيفة بالكرة وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي الذي يقوم ‏بتنفيذه لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، فيما أدى أليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق جلسات فى «الجيم» ضمن البرنامج الخاص بهما ‏للتعافى من الإصابة.‏

س: ما هى تفاصيل إصابة السولية وحمدي وديانج؟

ج: اشتكى عمرو السولية من ‏مزق فى العضلة الخلفية، فيما اشتكى حمدى فتحي من ألم فى الحوض، أما ديانج فتعرض لكدمة فى الركبة.

س: وماذا عن حالة بدر بانون؟

ج: بانون عاد للقاهرة وظهر فى التتش أمس، الخميس، وأدى جلسة فى «الجيم» ضمن البرنامج التأهيلي الذى ينفذه لتجهيزه للمشاركة فى ‏التدريبات الجماعية، وخضع بانون لبرنامج علاجي فى المغرب تحت إشراف طبيب منتخب بلاده وبالتنسيق مع ‏الجهاز الطبي بالأهلي، للتعافى من مضاعفات فيروس كورونا.‏

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي قد أكد أن «بانون» تعافى تماماً من الالتهابات التي ‏اشتكى منها بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، وأن اللاعب خضع لفحص دائم على القلب ‏لمدة ثلاثة أيام فى المغرب وجاءت النتيجة إيجابية، مشيرا إلى أن اللاعب خضع لتدريبات بدنية متدرجة أثناء وجوده ‏في المغرب.‏

وبعد عودته إلى مصر قام اللاعب بأداء بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه ‏قبل المشاركة بشكل تدريجي فى تدريبات الكرة.‏

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم باستاد التتش؛ استعدادا لمباراة ‏انبي المقرر لها السبت المقبل والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة البنك الأهلي جلسات استشفائية؛ للتخلص من ‏الإجهاد العضلي، فيما أجرى الجهاز الفني تدريبات كرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة ‏أمس.‏