شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة ترفيهية لبعثة "سلة" الزمالك فى غابات رواندا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا BAL رحلة لبعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك فى غابات العاصمة الرواندية كيجالي.

ولاقت بعثة الزمالك ترحيبا من المنظمين لمكانة القلعة البيضاء الكبيرة فى أفريقيا والوطن العربي، وكذلك احتراما لحامل لقب البطولة في النسخة الماضية.

ووصلت بعثة "سلة الزمالك" إلى رواندا عصر الأربعاء الماضي بعد رحلة طويلة لمدة 12 ساعة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سلاك بطل غينيا فى دور الـ 8 من البطولة الأفريقية.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك الأمريكي ويل فويجت مديرا فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا، وإسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد بدني وأحمال.