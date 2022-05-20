شكرا لقرائتكم خبر عن غياب أيمن أشرف وغموض موقف ياسر إبراهيم يزيد أوجاع الأهلي أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى أزمة دفاعية قبل مباراته المرتقبة أمام إنبى، والمقرر لها التاسعة مساء غد، السبت، باستاد المقاولون العرب باللقاء المؤجل من الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة إنبى أيمن أشرف مدافع الفريق بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة البنك الأهلى التى انتهت بالتعادل السلبى، بجانب غموض موقف ياسر إبراهيم مدافع الفريق الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية أبعده عن مواجهة البنك الأهلى الماضية فيما لايزال المغربى بدر بانون مدافع الفريق فى مرحلة التأهيل بعد تعافيه من مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا.

ولا يتبقى فى خط دفاع الأهلى سوى الثنائى محمد عبد المنعم ورامى ربيعة بجانب محمود متولى الذى لا يحظى بثقة موسيمانى، بعدما أبعده عن قائمة المارد الأحمر لمواجهة البنك الاهلى الأخيرة، رغم الغيابات العديدة التى ضربت صفوف الفريق فى خط الدفاع والوسط ورغم جاهزيته عقب تعافيه من الإصابة بشكل تام.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الجمعة، استعدادا لمباراته ضد إنبي غدا السبت فى المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري، في المباراة التي يسعى خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على استعادة صدارة الدوري، مستفيدا من تعثر غريمه الزمالك في الفترة الأخيرة.

ويعقد بيتسو موسيماني محاضرة مع لاعبي الأهلي اليوم لشرح بعض الأمور الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في المباراة، كما يحدد القائمة التي ستخوض اللقاء والاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين من اللحاق بمواجهة الغد وكذلك شرح بعض الجمل التي ينوي تطبيقها مع تحذيرهم من خطورة بعض لاعبي إنبي وأبرزهم المهاجم جون إيبوكا.