شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بالأرقام بين الشناوى وعلى لطفى فى حراسة الأهلى قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت إصابة محمد الشناوى، حارس مرمى وقائد الأهلى مع منتخب مصر، حالة من الارتباك لدى الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على وجه الخصوص، ويحرص يانكون ميشيل، مدرب حراس مرمى النادى الأهلى، على تجهيز على لطفى حارس مرمى المارد الأحمر ليكون الحارس الأساسى للأهلى فى المباريات المقبلة تحسباً لتأكد غياب محمد الشناوى بسبب الإصابة.

وغادر محمد الشناوي مباراة البنك الأهلي التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي، بعدما عانى من آلام بسيطة فى العضلة الخلفية، حيث خرج من المباراة فى الدقائق الأولى للشوط الثاني وشارك على لطفى بدلاً منه.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء السبت بالدورى ثم يلاقى إيسترن كومبانى الأربعاء المقبل، ثم يطير للمغرب لمواجهة الوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا المقرر له 30 مايو الجارى بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتتجه النية فى الجهاز الطبي للأهلي لاستبعاد محمد الشناوي من مباراة إنبي حتى لا تتفاقم الإصابة التى تعرض لها في مباراة البنك الأهلي وتسببت في خروجه من أرض الملعب.

ويرى الجهاز الطبي فى الأهلي أنه من الأفضل إراحة الشناوي وعدم الدفع به في مباراة إنبي من أجل شفائه جيداً من الإصابة التى عانى منها فى لقاء البنك، حتى لا تؤثر هذه الإصابة على مشاركة الحارس الدولي مع الأهلي أمام الوداد المغربي بملعب الأخير يوم 30 مايو الجاري بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاض على لطفى مباراة وحيدة مع منتخب مصر وكانت فى 8 يونيو 2016، بينما شارك على لطفى مع الأهلى فى 30 مباراة بكل البطولات بإجمالى 2542 دقيقة لعب، تلقت شباكه فيها 25 هدفاً وخرج بشباك نظيفة فى 15 مباراة ونال ثلاثة إنذارات، وتوج مع المارد الأحمر بثلاثة بطولات للدورى الممتاز وبطولتين لدورى الأبطال الإفريقى بجانب السوبر الإفريقى مرتين وكأس مصر مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وإجمالا شارك محمد الشناوى مع الاهلى فى 195 مباراة بكل البطولات بإجمالى 17360 دقيقة لعب، خرج بشباك نظيفة فى 110 مباراة وتلقت شباكه 116 أهداف، وتوج مع المارد الأحمر بخمسة ألقاب للدوري الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى ولقبين لدوري الأبطال الأفريقى ولقب للسوبر الأفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين، وشارك الشناوى فى 41 مع منتخب مصر الأول.