رسميا.. الأهلي يطلب إعادة مباراته مع البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تقدم النادي الأهلي بطلب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم لإعادة مباراته أمام البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وواجه الأهلي فريق البنك الأهلي يوم الأربعاء الماضي على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 19 في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام حكم الفيديو بإلغاء هدفا للنادي الأهلي بسبب عدم تثبيت الكرة في منتصف ملعب الأحمر قبل تنفيذ ضربة ثابتة قبل بداية الهجمة.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن حكم الفيديو خالف نصوص قانون كرة القدم وبروتوكول الفيديو المبلغ لجميع اتحادات وحكام العالم من منظومة IFAB.

الأهلي شدد في بيانه على تدخل الحكم في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة، واستجاب حكم الساحة له بالخطأ، ليترتب على ذلك إلغاء هدف الفريق الوحيد في المباراة.

وجاء نص بيان الأهلي كالتالي: