المغرب تزف خبراً سعيداً لجماهير الأهلي الراغبة في السفر لحضور نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل قرار الحكومة المغربية بإلغاء فحص (بي.سي.آر) الخاص بالكشف عن كوفيد -19 للقادميين إليها ، حيز التنفيذ بعد إعلانه الثلاثاء الماضي ليسهل من عميلة سفر جماهير الأهلي إلى المملكة .

ويواجه الأهلي الوداد المغربي في الـ 30 من مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي يحتضنها ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وقالت صحيفة هسبريس المغربية إن القرار دخل حيز التنفيذ وإنه تم بالفعل تخيير القادمين بين تقديم شهادة اللقاح أو "فحص كورونا" لدخول البلاد.

وفوض الأهلي شركتي "لاكي تورز" و"ماستر ترافل" بجميع المهام والإجراءات الخاصة بسفر أعضاء وجماهير الأهلي لمساندة الفريق في المباراة.

وحددت السفارة المغربية في القاهرة المستندات المطلوب لمنح تأشيرة للمصريين وهي :

-ملء نموذج طلب تأشيرة المغرب

-جواز سفر ساري المفعول في صلاحيته أكثر من 6 أشهر يحتوي على الأقل صفحتين فارغتين

-نسخة من جواز السفر للمعلومات الشخصية

-صورتين شخصية ذات خلفية بيضاء مقاس 3سم*4سم

-بطاقة الرقم القومي

-كشف حساب مصرفي

-حجز فندقي مؤكد أو دعوة من مواطن مغربي

-حجز تذكرة طيران ذهاب واياب.

-شهادة التأمين الصحي على السفر .

-خطاب من جهة العمل يوضح فيه (الوظيفة ،المرتب )

وتتراوح سعر التأشيرة قصيرة الأجل ومدتها بين يوم واحد وتسعين يومًا - تحددها السلطات المغربية - وتسدد عند تقديم الطلب من 220 درهم إلى 330 درهم (400 جنيه إلى 600 جنيه).