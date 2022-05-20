إيسترن كومباني يعلن موقفه من تأجيل مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

أعرب علاء عبدالعال، المدير الفني لإيسترن كومباني، ترحيبه بتأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمحدد لها 25 مايو الجاري قبل 5 أيام من خوض المارد الأحمر نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب أمام الوداد.

وقال علاء عبد العال، في تصريحات صحفية، إنه تحدث مع نصر عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة إيسترن كومباني، وهاني أمان، العضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة، وباسم عادل، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، وجميعهم وافقوا على تأجيل اللقاء ولم يمانعوا في ذلك.

وأضاف: "في حالة صدور قرار بتأجيل المباراة فإن النادي سيرحب به بالتأكيد لأن النادي الأهلي في مهمة وطنية ويمثل مصر في نهائي دوري الأبطال ويحتاج إلى وقت كافٍ للاستعداد".

وأكمل: "من المنطقي جدًا أن يقف الجميع خلف الأهلي ويسانده في هذه المهمة الصعبة، خاصة وأن منافسه الوداد المغربي يخوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره".

وواصل: "نادي إيسترن كومباني يتفهم الأمر تمامًا وتربطه علاقة طيبة بالنادي الأهلي وكل الأندية المصرية، ويسعد النادي أن يكون هناك تعاون مع الجميع لاسيما الأهلي صاحب التاريخ الكبير".

وأتم علاء عبدالعال تصريحاته قائلا: "قرار التأجيل الآن بيد رابطة الأندية المحترفة والنادي لديه الاستعداد الكامل للتنسيق حول موعد جديد للمباراة إذا قررت رابطة الأندية تأجيل المباراة لمساندة النادي الأهلي".