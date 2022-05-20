مصدر لمصراوي: الدماطي رئيسًا لبعثة سيدات طائرة الأهلي ببطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الحكيم طه:

استقر مجلس إدارة الأهلي على تكليف محمد الدماطي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة المتواجدة في تونس للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إلى أن الدماطي كان قد غادر إلى تونس لمؤازرة فريق الطائرة رجال في نهائي بطولة أفريقيا أمام الترجي والتي توّج بلقبها وعاد معها لذا فأنه لم يصاحب بعثة سيدات الكرة الطائرة بالنادي وسيلحق بهم خلال الأيام المقبلة .

وخاض فريق سيدات الكرة الطائرة مرانه الأول اليوم الجمعة في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى مطار تونس قرطاج صباح أمس الخميس، في الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، ثم استقلت الحافلة من المطار إلى مدينة قليبية، حيث تقام البطولة.

وتضم بعثة الفريق في تونس ١٤ لاعبة وهن: شروق فؤاد، سهيلة وفيق، نهلة سامح، زينة العليمي، ودعاء الغباشي، سارة أمين، الأوكرانية بوجدانا، مريم مصطفى، ندى وليد، آية الشامي، مايا ممدوح، فريدة عسقلاني، مريم متولي ومي غزال.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الفني للبطولة في السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في تونس؛ للإعلان عن نظام البطولة والفرق المشاركة وجدول المباريات.