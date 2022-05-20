مصدر لمصراوي: زيادة مرتقبة في رواتب الأجهزة الإدارية بالنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: رمضان حسن

تدرس شركة الكرة بالنادي الأهلي، النظر فيما يخص زيادة مرتبات العاملين في الجهاز الإداري سواء في الفريق الأول أو قطاع الناشئين والأكاديميات مع بداية الموسم الجديد.

وقال مصدر، رفض الكشف عن هويته، في تصريحات لمصراوي، إن شركة الكرة بمجرد استلام كافة الملفات الخاصة بملف كرة القدم في الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات، ستقوم بفتح ملف زيادة المرتبات، لاسيما وأنه مطلب جماعي في الوقت الحالي للعديد من الإداريين.

وبحسب المصدر، فإن القرار يأتي في ظل موجات غلاء الأسعار التي تتصاعد بين الحين والآخر.

وكشف المصدر أن إداريي النادي حصلوا على وعود من مسئولين بارزين بزيادة مرتباتهم الشهرية مع انتهاء شركة الكرة من كافة الملفات التي تعمل في الوقت الحالي على استلامها بالتنسيق مع إدارة النادي ولجنة التخطيط لقطاع الكرة.