الامارات | شاحنة روسية للبيع بمبلغ صادم

شكرا لقرائتكم خبر عن شاحنة روسية للبيع بمبلغ صادم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر فريق كاماز ماستر الرياضي الروسي، الرائد العالمي في ترتيب سباق الشاحنات، بيع سياراته التي نافس فيها في الراليات بأسعار تصل إلى 60 مليون روبل (3.7 مليون درهم).

وقالت وكالة تاس الروسية إن شاحنة كاماز موديل 4911 تعتبر أرخص شاحنة ضمن المجموعة المطروحة للبيع، وتم تصنيعها عام 2004، وشاركت في عشرة سباقات، فازت بستة منها، ويصل سعرها إلى ثمانية ملايين و200 ألف روبل (138 ألف دولار).

فيما ستكون شاحنة كاماز الحديثة موديل 43509 الأغلى بين الشاحنات المطروحة للبيع، ويصل سعرها إلى 60 مليون روبل أي ما يزيد على مليون دولار (3.7 مليون درهم)، وحقق سائقو كاماز ماستر معها العديد من الانتصارات وجوائز رالي داكار لعام 2019 و2020 و2021، وكذلك لقب ماراثون طريق الحرير 2019.

يذكر أن فريق كاماز الرئيسي تأسس في عام 1988، وفاز بلقب رالي داكار الصحراوي بفئة الشاحنات 19 مرة في تاريخه و18 لقب في آخر 21 عاماً.

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