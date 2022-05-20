شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني: الأهلي فى مهمة وطنية ونرحب بتأجيل مباراتنا معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب نادي إيسترن كومباني بتأجيل مباراته مع الأهلي في بطولة الدوري، والمحدد لها 25 مايو الجارى. وقال علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، إنه تحدث مع المهندس نصر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة، والسيد هاني أمان، العضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة، وباسم عادل، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة وجميعهم وافقوا على تأجيل اللقاء ولم يمانعوا في ذلك.

وأشار إلى أنه فى حال صدور قرار بتأجيل المباراة فإن ناديه سوف يرحب به بالتأكيد؛ لأن النادي الأهلي فى مهمة وطنية، ويمثل مصر فى نهائي دوري الأبطال ويحتاج إلى وقت كافٍ للاستعداد، ومن المنطقي جدًا أن يقف الجميع خلفه ويسانده فى هذه المهمة الصعبة، خاصة أن منافسه الوداد المغربي يخوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.

وأضاف عبد العال، فى تصريحات صحفية، أن نادي إيسترن كومباني يتفهم الأمر تمامًا وتربطه علاقة طيبة بالنادي الأهلي وكل الأندية المصرية، وأنه يسعده أن يكون هناك تعاون مع الجميع لاسيما الأهلي صاحب التاريخ الكبير.

وأشار إلى أن قرار التأجيل الآن بيد رابطة الأندية المحترفة وأن ناديه لديه الاستعداد الكامل للتنسيق حول موعد جديد للمباراة إذا قررت رابطة الأندية تأجيل المباراة لمساندة النادي الأهلي.