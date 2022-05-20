شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسى ينتظر مدرب الإسماعيلى فى مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي البنك الأهلي فى الرابعة عصر الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، فى الأسبوع الـ 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويتطلع الدراويش لمواصلة صحوته الأخيرة بتحقيق الفوز الثالث له على التوالي، وذلك تحت قيادة الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل الذى تولى المهمة رسميًا فى الأول من مايو الجاري.

ويتواجد أحمد قناوي المدرب العام ضمن الجهاز الفني للدراويش للمرة الخامسة فى تاريخه، حيث سبق وانضم مع العديد من الأجهزة الفنية المختلفة خلال 1218 يومًا وهم الهولندي مارك فوتا وعماد سليمان فى ولايتين مختلفتين لكل منهما، وصبري المنياوي والفرنسي باتريس نوفو وفوزي جمال وطه بصري وأشرف خضر والبرازيلي يوسف فييرا والبليجكي سيدومير يانيفيسكى، بالإضافة إلى الإدارة الفنية المؤقتة مع محمد محسن أبو جريشة بجانب الفترة الحالية لـ حمزة الجمل.

وتحمل مباراة الإسماعيلي القادمة ضد البنك الأهلي رقم 150 لـ ” قناوي” كعضو بالجهاز الفني للدراويش، وهو من الأرقام القياسية التى وصل إليها البعض من أبناء النادى فى المجال التدريبي.

ولعب الإسماعيلي فى جميع البطولات 149 مباراة، فاز 69 تعادل 45 خسر 35، له 228 هدفًا عليه 145 هدفًا، كلين شيت 56 لقاء.

الدوري العام .. لعب 105 مباراة، فاز 50 تعادل 33 خسر 22، له 170 هدفًا عليه 101 هدفًا، كلين شيت 40 لقاء، نقاط 183

كأس مصر .. لعب 8 مباريات، فاز 6 تعادل 1 خسر 1، له 15 هدفًا عليه 5 أهداف، كلين شيت 4 لقاءات

السوبر المصري .. لعب مباراة، تعادل 1 ، له هدفًا عليه هدفًا، خسر بركلات الترجيح

البطولات الافريقية .. لعب 29 مباراة، فاز 11 تعادل 6 خسر 12، له 36 هدفًا عليه 36 هدفًا، كلين شيت 7 لقاءات

البطولة العربية .. لعب 6 مباريات، فاز 2 تعادل 4، له 6 أهداف عليه هدفين، كلين شيت 5 لقاءات