شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاتحاد يتعاهدون على حصد نقاط بيراميدز لمصالحة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندري تحت قياده مديره الفنى عماد النحاس مرانه فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الإسكندرية، استعداداً لمواجهة بيراميدز، الأحد المقبل، وتعهد الجميع جهاز فنى ولاعبين على الأداء الرجولى وعودة الانتصارات.

ويسعى الجهاز الفني للاتحاد السكندري للخروج بالفريق من نفق النتائج السلبية ومصالحة جماهير زعيم الثغر بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق السكندري في الجولة الماضية أمام فيوتشر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتعاهد لاعبو زعيم الثغر على حصد نقاط بيراميدز في اللقاء المقبل للابتعاد عن منطقة الخطر بجدول الدوري.

ومن المنتظر عودة هشام صلاح إلى الجبهة اليمنى وأحمد يحيى فى حراسة المرمى وسعيدو سمبورى و بنجامين بوتينج و مولو ساليفو عقب ظهورهم بمستوى جيد فى الشوط الثانى أمام فيوتشر.

وطالب الجهاز الفنى جماهير الاتحاد بمساندة اللاعبين منذ الدقيقة الأولى وحتى الثانية الأخيرة فى اللقاء مؤكداً أن دعم الجماهير هو كلمة السر فى تحقيق الفوز، وطالب محمد مصيلحى رئيس النادى الجماهير بالوقوف خلف اللاعبين مؤكداً على دورهم الكبير لخروج اللاعبين من النتائج السلبية والعبور الى منطقة الأمان مشيرا إلى أن الثلاث نقاط ستكون بمثابة طوق النجاة والابتعاد عن مرحلة الخطر، وتقرر توفير 500 تذكرة للجماهير للتواجد باستاد الاسكندريو لمساندو اللاعبين.