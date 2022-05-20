شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يحذر لاعبي المقاولون من عناصر الخطورة فى الطلائع قبل مواجهة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي الفريق من انتفاضة طلائع الجيش، قبل اللقاء المرتقب بين المقاولون والطلائع والمقرر إقامته غداً السبت ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، باستاد جهاز الرياضة العسكري.

وراجع الجهاز الفني للمقاولون المباريات السابقة للطلائع، وأبرزها المباراة الماضية أمام الزمالك، والتى فاز خلالها طلائع الجيش بهدف نظيف، مشددا على ضرورة غلق المساحات أمام لاعبي طلائع الجيش، خاصة أحمد سمير الذى يعد أحد أهم عناصر الخطورة الهجومية في الطلائع.

وكان المقاولون قد تعادل فى مباراة الجولة 19 مع إنبي فى اللقاء الذى أقيم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بهدفين لكل فريق.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها المقاولون بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 9 لقاءات والهزيمة فى 7 مواجهات، وأحرز لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً آخر.

من جانبه، علق المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على مغازلة الحساب الرسمي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لنادى المقاولون، بتصميم قميص مشابه لقميص المقاولون.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، هذا أكبر دليل على المكانة العالمية التى وصل إليها المقاولون، وحريصون دائما على التواصل مع الأندية الأوروبية للتسويق للناشئين من أجل استنساخ تجربة محمد صلاح.