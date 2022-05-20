شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام أسوان فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية داخل الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني، لاستبعاد بعض اللاعبين من التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين ما أدى لتدهور نتائج الفريق.

ويرغب فيريرا فى إراحة بعض اللاعبين لحين استعادة مستواهم وتركيزهم، وفى مقدمتهم يوسف أوباما ومحمد عبد الغني وعمر السعيد، على أن يتم الاعتماد على المميزين من الناشئين فى بعض مباريات كأس مصر تمهيدا للدفع بهم فى مباريات الدوري.

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام أسوان بكأس مصر

يلعب الزمالك ضد أسوان الاثنين المقبل، فى نصف نهائى كأس مصر للموسم الماضى 2021/2020 باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

الزمالك يخسر من الطلائع فى الدوري

واصل الزمالك سلسلة نتائجه السلبية فى الفترة الأخيرة، وتعرض للهزيمة على يد ضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة رقم 19 من مسابقة الدورى المصرى، حيث لم يقدم الزمالك العرض المنتظر منه، وفشل فى مصالحة جماهيره، بعد خسارته فى مباراته الماضية بالدورى المصرى أمام إنبى بهدفين دون رد.

ترتيب الزمالك فى جدول الدوري

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 39 نقطة

الأهلي - 34 نقطة

سموحة - 33 نقطة

فيوتشر - 31 نقطة

عقدة الزمالك مع استاد القاهرة

ويواجه فريق الزمالك سوء حظ فى المباريات التى لعبها على استاد القاهرة منذ تولى البرتغالى فيريرا تدريب الفريق الأبيض خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون، حيث فشل الزمالك فى تحقيق الفوز أو حتى تسجيل أى هدف خلال 5 مباريات خاضها على هذا الملعب.

كانت البداية فى مواجهة الفريق المغربى الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال، وخسر الزمالك 0-1 باستاد القاهرة، ثم تعادل سلبياً مع ساجرادا الأنجولى فى دورى الأبطال أيضاً ثم تعادل سلبياً مع فاركو بالدوري المصرى ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد وأخيراً خسر من الطلائع بهدف دون رد.