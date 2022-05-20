شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يوافق على رحيل "إيبوكا" عن إنبى مقابل 54 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على رحيل النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق بعد وعد إدارة النادى البترولى بتعويض اللاعب بمهاجم قوى سيتم التعاقد معه الفترة المقبلة.

وأكد مصدر بإنبى أن طولان لا يمانع رحيل "إيبوكا" عن الفريق البترولى حال وصول عرض مادى مناسب للاعب، بشرط توفير البديل الجيد له، خصوصا أن القاطرة النيجرية من الركائز الأساسية في تشكيل الفريق.

وأكد مسئولي إنبى لـ حلمى طولان أنهم فتحوا الباب أمام رحيل إيبوكا بعد الأداء والمستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب خلال الفترة الماضية، موضحين له أنهم حددوا 3 ملايين دولار كقيمة مبدئية للتخلى عن خدمات اللاعب، خاصة أن اللاعب نجح في التفوق على العديد من اللاعبين الأفارقة المحترفين في الدورى المصري أبرزهم بصفوف القطبين، الأمر الذى وافق عليه المدرب انطلاقا من نهج الإدارة في تسويق اللاعبين وتحقيق أعلى استفادة مادية منهم.

وأكد ذات المصدر أن عقد النيجيري إيبوكا سارٍ مع الفريق البترولى، ولن يكون بإمكانه الرحيل إلا بموافقة مسئولي النادى البترولى، مشيرا إلى أن اللاعب يشعر بالراحة داخل صفوف الفريق البترولى وأبلغهم بعدم رحيله إلا عن طريق موافقتهم.

وبات "إيبوكا" هدفاً للزمالك والأهلى في الميركاتو الصيفي المقبل بعدما خطف البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى المصرى بفضل مهاراته الفنية العالية، وقدرته على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص.

وشارك إيبوكا مع الفريق البترولى بـ18 مباراة في الدورى العام نجح في تسجيل 9 أهداف بينما صنع هدين بمعدل دقائق 1562 لتلفت أرقام القاطرة النيجيرية أنظار مسئولي الأهلى والزمالك ويكثفوا من محاولاتهم لضم اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم المقابل المادى البسيط الذى يتقاضاه أيبوكا من النادى البترولى والبالغ 120 ألف دولار، بما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه مصري، إلا أنه استطاع وضع بصماته في الدورى المصرى لنال إشادة المحللين.