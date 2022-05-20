شكرا لقرائتكم خبر عن نوتنجهام تستضيف بطولة بريطانيا للناشئى الاسكواش 20 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش موعد إقامة بطولة بريطانيا المفتوحة للشباب تحت 19 عامًا، والتى تستضيفها نوتنجهام من الأربعاء 20 يوليو وحتى الأحد 24 من نفس الشهر .

وقال مارك ويليامز، المدير التنفيذي لمنتخب إنجلترا للاسكواش، "تعد بطولة الناشئين البريطانية واحدة من أرقى البطولات فى العالم، ويطمح جميع لاعبي الاسكواش الشباب للمنافسة فيها، ومنذ يناير الماضي تم إحراز تقدم كبير فى تخفيف قيود السفر الدولية ويسعدنا أن تتاح الفرصة للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا للمشاركة بالبطولة.

وأضاف، "ندرك أنه بالنسبة للعديد من اللاعبين ستكون هذه آخر بطولة بريطانية للناشئين، ويسعدنا حقًا أن نمنحهم فرصة أخيرة للتنافس على هذا اللقب التاريخي".

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر مايو الجاري، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الثاني على التوالي منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضي.

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتي امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي، إلا أن نور الشريني غابت عن المشاركة مؤخرا فى البطولات بسبب إصابتها.

واستقرت نور الشربيني في المركز الثاني بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز السابع جاءت سلمى هاني، وحافظت روان العربي على تواجدها في التصنيف الثامن.