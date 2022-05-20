الامارات | مبلغ ضخم يفوق مبابي.. هذا ما جمعه محمد صلاح في سنة واحدة!

شكرا لقرائتكم خبر عن مبلغ ضخم يفوق مبابي.. هذا ما جمعه محمد صلاح في سنة واحدة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مجلة "فوربس" الأميركية عن المبلغ الذي جمعه المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الفترة من مايو 2021 وحتى الشهر نفسه من 2022، موضحة أنه يحتل المركز 33 على قائمة أعلى الرياضيين دخلا في العالم والرابع بين لاعبي كرة القدم خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار فيما تفوق على الفرنسي كيليان مبابي.

وذكرت المجلة أن محمد صلاح (19 عاماً) جمع في سنة واحدة مبلغ 45 مليون دولار أمريكي منها 18 مليوناً من خارج الملعب وكسب 27 مليون دولار من كرة القدم.

يذكر أن ميسي يتصدر قائمة الرياضيين بأن جمع 130 مليون دولار يليه أسطورة كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس (121.2 مليون دولار) ثم كريستيانو رونالدو (115 مليون دولار)، ونيمار (95 مليون دولار)، فيما جمع مبابي 43 مليون دولار.

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