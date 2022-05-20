شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُغير إيهاب جلال مركز أفشة مع منتخب مصر بسبب أحمد حمدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، عن قائمة اللاعبين المحترفين المبدئية لمباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل، فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وشهدت القائمة انضمام أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى الذى يجيد اللعب فى المركزين رقم 8 و10 .

ويشارك محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى مع المنتخب فى المركز 10، كما كان عبد الله السعيد لاعب بيراميدز يشارك أيضاً فى هذا المركز قبل اعتزاله اللعب دوليا.

وكشف مصدر بجهاز المنتخب أن هناك اتجاها لدى إيهاب جلال لتغيير مركز أفشة مع المنتخب ليؤدى فى المركز رقم 6 أو 8 بدلا من صانع الألعاب رقم 10، وهو ما يفكر فيه المدير الفنى جديا، على أن يشهد المعسكر المقبل حسم هذا الأمر.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال علي إقامة معسكر الفريق المقبل بالقاهرة، خاصة أن الفريق سيخوض مباراته الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية ،ستكون أمام غينيا يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة ، وبالتالي فضل الجهاز عدم إقامة المعسكر خارج القاهرة.

كما استقر مسؤولو منتخب مصر بالتنسيق مع اتحاد الكرة على خوض ودية يوم 14 يونيو المقبل مع منتخب كوريا الجنوبية في اطار تجهيز اللاعبين ورغبة إيهاب جلال في التعرف علي لاعبين جدد ومنحهم الفرصة للحكم عليهم والتواجد مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، قال محمد شوقى، المدرب العام للمنتخب الوطنى، إن الجهاز الفني تواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى للاطمئنان على إصابته، مؤكدا أن اللاعب بخير وسيكوم بإمكانه المشاركة في معسكر الفراعنة المقبل وأكد المدرب العام لمنتخب مصر أن الجهاز الفني يشعر بالقلق بسبب مستوى الأهلى والزمالك وتراجع النتائح محليا، لافتا إلى أن اللعب للمنتخب الوطنى مختلف والدفاع عن ألوانه تختلف عن اللعب بقمصان الأندية.

وتابع شوقى: "معظم اللاعبين المحترفين تواجدوا باستمرار مع المنتخب في الفترات السابقة ولازم نبلغ الأندية باستدعاء المحترفين قبل 15 يوم من بدء المعسكر ولكن هي قائمة مبدئية من الممكن أن يتم تصفيتها".