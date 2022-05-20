شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. عزاء والد محمد سراج الدين عضو مجلس الأهلي بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقام عزاء والد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب صلاة المغرب غداً، السبت، بمسجد عمر مكرم، بعدما تم تشييع الجنازة ظهر أمس، الخميس من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

ونعى أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية ببالغ الحزن والأسى اللواء زكريا سراج الدين والد المهندس محمد سراج الدين الذي وافته المنية صباح الأربعاء، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

في وقت سابق، قال محمد سراج، إن ملف العلاقات الخارجية بين النادي الأهلي والمؤسسات العالمية كان على رأس أولويات المجلس الحالي، ونحاول فيه إبراز النادي الأهلي كمؤسسة عملاقة تستحق أن تكون نموذجا على المستوى العالمي وليس المحلي أو القاري فقط".

وأضاف سراج الدين في تصريحات تليفزيونية سابقة، تحدثنا في سبتمبر 2019 مع نادي ريال مدريد من أجل أن نقيم مباراة ودية هناك مع الأهلي، وكان من المفترض أن تقام المباراة في أغسطس 2020 ولكن بسبب فيروس كورونا الأمر توقف، ووارد أن نعيد الحديث في هذا الموضوع مرة أخرى".