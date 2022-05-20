شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين موسيماني وطبيب الأهلي بسبب بدر بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق خلال الساعات المقبلة من أجل وضع برنامج خاص لتأهيل الدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق.

ويرغب موسيماني بالتنسيق مع أبوعبلة في تجهيز بانون بأسرع وقت للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية ومن ثم المشاركة في المباريات بإعتباره أحد أهم عناصر الفريق الفترة الماضية.

وظهر بدر بانون في استاد التتش أمس، الخميس، ليبدأ رحلة العودة للملاعب عقب غياب طويل للإصابة ،وحرص الجهاز الطبي على وضع برنامج خاص للدولي المغربي من أجل رفع لياقته الفنية والبدنية الفترة المقبلة، بالشكل الذي يؤهله للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات.

وظهر بدر بانون في استاد التتش بعد عودته من ‏المغرب، وأدى جلسة في "الجيم"، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للمشاركة في ‏التدريبات الجماعية، وخضع بدر بانون لبرنامج علاجي في المغرب تحت إشراف طبيب منتخب بلاده وبالتنسيق مع ‏الجهاز الطبي بالأهلي، للتعافي من مضاعفات فيروس كورونا.‏

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، أكد أن بانون تعافى تمامًا من الالتهابات التي ‏اشتكى منها بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، وأن اللاعب خضع لفحص دائم على القلب ‏لمدة ثلاثة أيام في المغرب وجاءت النتيجة إيجابية.‏

وأشار رئيس الجهاز الطبي بالأهلي إلى أن بانون خضع لتدريبات بدنية متدرجة أثناء وجوده ‏في المغرب، وبعد عودته إلى مصر قام اللاعب بأداء بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه ‏قبل المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة.‏

وأدى الأهلي مرانه صباح أمس على استاد التتش؛ استعدادا لمباراة ‏إنبي المقرر لها غداً السبت والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في بطولة الدوري ‏الممتاز.