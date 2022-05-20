تعرف على مواعيد ونظام بطولة النخبة لكرة الصالات اليوم بالإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الجمعة، بطولة النخبة لكرة الصالات، ضمن خطة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لتطوير اللعبة والنهوض بها.

وتبدأ بطولة النخبة بمباراتي البنك الأهلي والإسماعيلي فى الرابعة عصرًا، ثم الإعلاميين والاتحاد السكندري فى السادسة مساءً، على أن تقام مباراتي تحديد المراكز السبت.

وتقام مباريات بطولة النخبة لكرة الصالات على صالة نادي الاتحاد السكندري.