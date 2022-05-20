شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة 20 لمسابقة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً السبت منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز بعدما أسدل الستار على منافسات الجولة 19 للدوري المصري والتي اتسمت بالإثارة، بعد خسارة الأهلي نقطتين أمام البنك الأهلي بالتعادل دون أهداف، وتعادل بيراميدز بنفس النتيجة مع فاركو، بخلاف خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش.

وشهدت الجولة، 6 انتصارات على رأسها عودة الإسماعيلي للفوز على ملعبه لأول مرة بالدوري هذا الموسم، بخلاف عودة المقاصة للانتصارات بعد غياب طويل على حساب الجونة ، كما واصل المصري نزيف النقاط بالخسارة أمام سموحة وأيضا واصل الاتحاد مسلسل التراجع بالسقوط أمام فيوتشر.

وفاز غزل المحلة على إيسترن كومباني بنتيجة (1-0) وتعادل المقاولون العرب مع إنبي بنتيجة (2-2) ، الجولة شهدت تسجيل 19 هدفا من بينها هدفين بضربتي جزاء للإسماعيلي والمقاولون، وشهدت حالة طرد من نصيب محمد "بازوكا" لاعب غزل المحلة.

مواعيد مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز السبت

ايسترن كومبانى & سموحة..4 عصراً

طلائع الجيش & المقاولون العرب..6.30 مساءاً

إنبى & الأهلى..9 مساءاً ( مؤجلة من الاسبوع الـ15)

الأحد

الإسماعيلى & البنك الأهلى ..4 عصراً

المصرى البورسعيدى & فيوتشر..6.30 مساءاً

سيراميكا & مصر المقاصة..6.30 مساءاً

الاتحاد السكندري & بيراميدز..9 مساءاً

الإثنين

فاركو & الجونة..6.30 مساءاً