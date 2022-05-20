شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية محمد بن خماسة لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الجزائري محمد بن خماسة، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا.

وكان اللاعب قد خرج من حسابات الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، خلال مباراتي فريقه ضد المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري العام، للإصابة.

وارتدي بن خماسة قميص الإسماعيلي يناير الماضي قادما من نادي مالاجا الإسباني فى صفقة انتقال حر، ولعب خلال هذه الفترة 3 مباريات بالدوري، وذلك ضد إيسترن كومباني وإنبي وطلائع الجيش بواقع 236 دقيقة.

وأصبح اللاعب جاهزا للعودة إلى قائمة الفريق فى مواجهته القادمة ضد البنك الأهلي والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بالجولة العشرين من عمر المسابقة المحلية، حسب رؤية الجهاز الفني للدراويش.