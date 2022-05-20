شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه الأهلي فى أغسطس المقبل.. اعرف باقى المباريات "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للنادي المصري على فيس بوك مواعيد مباريات الفريق البورسعيدي المتبقية بالدوري العام، والتي أعلنها اتحاد الكرة فى وقت سابق، ومن المقرر أن يصطدم المصري بالأهلي فى أغسطس المقبل، فيما لم يتحدد موعد مباراة المصري والزمالك حتى الآن.

وجاءت مباريات المصري في الدور الثاني من الدوري كالتالي:



المصري

ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد برج العرب بالأسكندرية.

لم يتذوق النادي المصري طعم الانتصارات في الدوري العام منذ 38 يوماً ، منذ الفوز الأخير الذي حققه على النادي الأهلي في 9 أبريل الماضي بهدف نظيف، حيث تراجع بعدها أداء الفريق البورسعيدي بشكل ملحوظ.

وبعد الفوز على الأهلي، ودع النادي المصري بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعدما فاز في مباراة الذهاب بالإسكندرية 2/1 على نهضة بركان، ثم خسر في المغرب 1/0 ليودع البطولة.

أمام في الدوري العام، فتلقى المصري 3 هزائم متتالية جاءت أمام، الزمالك بهدفين مقابل هدف، ثم المقاولون العرب بنتيجة 2/0، والإسماعيلي بنتيجة 3/2، وتعادل في الجولة قبل الماضية مع غزل المحلة بنتيجة 1/1، قبل أن يخسر من سموحة بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 18 مباراة حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 6 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً أخر.