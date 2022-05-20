شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على "تبديل" مباراته مع إيسترن كومباني بسبب رونالدينيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم فى إيسترن كومباني مسألة نقل مباراتي الفريقين، بحيث تكون مباراة الدور الأول خاصة بنادى إيسترن، على أن تكون مباراة الأهلي فى الدور الثاني.

ويلعب الأهلي مع إيسترن كومباني الأربعاء المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، ولكن الأهلي يرغب فى تأجيل اللقاء بسبب ارتباطه بنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الجاري أمام الوداد المغربي بملعب الأخير.

وقال باسم عادل، المشرف العام على الكرة فى إيسترن كومباني، "دار حوار مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، وما تطرقنا إليه هو نقل مباراة الفريقين، بجعل مباراة الدور الأول تقام على أرضنا على أن تكون مباراة الأهلي فى الدور الثاني، بسبب زيارة النجم البرازيلي رونالدينيو لنا".

وأضاف عادل، فى تصريحات تليفزيونية، "تحدثنا عن إقامة المباراة على ملعب السلام بدلا من بتر وسبورت، وإيسترن سيتحمل تكاليف المباراة، ووافق الأهلي على الطلب"، مشددا على أن ناديه لم يتطرق مع عبد الحفيظ بشأن تأجيل اللقاء، ولكن ربما يكون هناك تواصل مع الإدارة لدينا لتأجيل المباراة.