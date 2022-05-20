شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا لـ«سيدات الطائرة» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، عقد الاجتماع الفني للبطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس والذى يبدأ فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك للإعلان عن نظام البطولة والفرق المشاركة وجدول المباريات.

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار «تونس قرطاج» صباح أمس، الخميس، ثم استقلت الحافلة إلى مدينة قليبية، حيث تقام البطولة.

وتضم بعثة الفريق فى تونس 14 لاعبة، وهن: شروق فؤاد، وسهيلة وفيق، ونهلة سامح، وزينة العليمي، ودعاء الغباشي، وسارة أمين، والأوكرانية بوجدانا، ومريم مصطفى، وندى وليد، وآية الشامي، ومايا ممدوح، وفريدة عسقلاني، ومريم متولي، ومي غزال.



ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: المدير الفني حمدي الصافي، وياسر صلاح المدرب العام، وأيمن فؤاد عبد السلام المدرب المساعد، ورانيا عبد العزيز مدرب الأحمال، وإيهاب حسن المدير الإداري، وأشرف عباس الإداري، وهدير وحيد طبيب الفريق، ومي محمود المحلل التقني، ومنى مراد إخصائي التدليك.