شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز شيكابالا لمباراة الإسماعيلي بعد صعوبة لحاقه بلقاء أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لتجهيز محمود عبد الرازق" شيكابالا" صانع ألعاب الفريق لمباراة الزمالك المقبلة بالدوري العام، والتي تجمع الفارس الأبيض بالدراويش 28 مايو الجارى ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويواصل شيكابالا برنامجه التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني على هامش تدريب الفريق، حيث بات من الصعب لحاق الأباتشي بمباراة الزمالك أمام أسوان المقرر إقامتها يوم 23 يوليو الجاري بمنافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر نسخة 2020/2021.

يأتي ذلك فى ظل الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية وتسببت في غيابه عن المشاركة في التدريبات والمباريات الأخيرة للفريق.

وأدى شيكابالا تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وتتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني، لاستبعاد بعض اللاعبين من التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين مما أدى لتدهور نتائج الفريق.

ويرغب فيريرا فى إراحة بعض اللاعبين لحين استعادة مستواهم وتركيزهم، وفى مقدمتهم يوسف أوباما ومحمد عبد الغني وعمر السعيد، على أن يتم الاعتماد على المميزين من الناشئين فى بعض مباريات كأس مصر تمهيدا للدفع بهم في مباريات الدوري.