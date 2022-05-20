شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عبد الحميد حسن يكشف سر الرحيل من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف عبد الحميد حسن لاعب الأهلى السابق، عن سبب رحيله من الأهلي ، قائلاً: كنت أتواجد في القلعة الحمراء بعدما تحقق الحلم الصعب بإرتداء قميص الأحمر رغم ارتفاع سني.. لكني رحلت بسبب أزمة مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي مع الإعلامي أحمد شوبير.

وواصل عبد الحميد حسن "ميدو" في تصريحات تليفزيونية سابقة: لقد انتقلت للفريق الأحمر وكان عمري 35 عاماً، ولم أُصدق طلب مانويل جوزيه التعاقد معه فى هذه السن، لافتاً إلى أن اللعب للأهلى شرف كبير وأنه لا يعرف قيمة عقده مع القلعة الحمراء حتى الآن، لدرجة أنه كان يحصل على الأقساط وفقا للعقد دون معرفة قيمته لأن الأهلى قيمة كبيرة.

وقال حسن إن مانويل جوزيه كان مُقتنعاً بمستواه وكان يتحدث عنه بشكل جيد للغاية، ولكن حدثت واقعة معينة تسببت فى رحيله بعدما نشبت أزمة بين جوزيه وأحمد شوبير وطلبه الأخير للإدلاء بشهادته أمام إدارة الأهلى، موضحا أنه بعدما أدلى بالشهادة فى الواقعة لم يدخل قائمة الـ18 للفريق فى أى مباراة.

وأشار إلى أنه بعد هذه الواقعة تبدلت الأوضاع تماماً، وخرج من حسابات الخواجة، لذا قرر الرحيل هرباً من جحيم دكة البدلاء، وأنه توجه للاتحاد السكندرى ووقع له 3 سنوات.