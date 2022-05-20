شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والوداد.. 5 فوارق بين نهائي 2017 و2022 في دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد المغربى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليحسم الجدل المثار منذ أيام حول ملعب النهائي.

وبذلك يكون موعد مباراة الاهلي والوداد هو التاسعة من مساء يوم 30 مايو الجاري بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويلتقى النادى الأهلى مع الوداد المغربى في نهائي دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانى في تاريخه، حيث تقابلا من قبل في 2017، والتي خسر الأهلى لقبها لصالح الوداد، بعدما تعادلا في القاهرة سلبيا وخسر المارد الأحمر في المغرب بهدف نظيف.

ونستعرض أبرز الفوارق بين نهائي 2017 ونهائى هذا العام في التقرير التالى..

نظام النهائي:

2017: نهائي من مباراتين "الذهاب في القاهرة 0/0 – العودة في المغرب 0/ 1 للوداد"

2022: النهائي من مباراة واحدة في مركب محمد الخامس

التأهل إلى النهائي:

الوصول لنهائى 2017: الأهلى تخطى النجم الساحلى في نصف النهائي – الوداد تخطى اتحاد العاصمة الجزائرى

الوصول لنهائى 2022: الأهلى تخطى وفاق سطيف الجزائرى – الوداد تخطى بترو أتلتيكو الأنجولى

الحكام:

حكم نهائي 2017: باملاك تيسيما "الذهاب"، بكارى جاساما "الإياب"

حكم نهائي 2022: لم يتم تحديده بعد

المدربون:

المدربون في 2017: حسام البدرى "الأهلى" – حسن عموتة "الوداد"

المدربون في في 2022: موسيمانى "الأهلى" - وليد الركراكي "الوداد"

تشكيل النهائي:

الأهلى في 2017: شريف إكرامى، أحمد فتحى، محمد نجيب، سعد سمير، على معلول، عمرو السولية، رامي ربيعة، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، جونيور أجاي، وليد أزارو

البدلاء: محمد الشناوي، حسين السيد، محمد هاني، وليد سليمان، أحمد حمودي، عماد متعب، أحمد الشيخ

الوداد فى 2017: زهير العروبي، عبد اللطيف نصير، يوسف رابح، فاسو محمد كتارا، بدر جدارين، إبراهيم النقاش، صلاح الدين السعيدي، وليد الكرتي، محمد أوناجم، إسماعيل الحداد، أشرف بن شرقي

البدلاء: بدر الدين بن عاشور، نعيم أعراب، زكرياء الهاشمي، أنس الأصباحى، محمد أولاد، عبد العظيم خضروف، جييوم نيكاس داهو.

2022

تشكيل الأهلى الأقرب لـ2022: محمد الشناوى، على معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هانى، أليو ديانج، حمدى فتحى، عمرو السولية، بيرسى تاو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر

تشكيل الوداد الأقرب لـ2022: أحمد رضا التكناوتي، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أشرف داري، أيوب العملود، يحيى جبران، جلال الداودي، أيمن الحسوني، بديع أووك، رضا الجعدي، جاي مبينزا