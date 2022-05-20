شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من التأهيل بعد جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عمار حمدى لاعب النادى الاهلى تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، حيث يتواجد اللاعب بأكاديمية إسبيتار فى الدوحة.

وحرص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، على الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلى للاعب هناك لاسيما بعد عودة أكرم توفيق لاعب الاهلى للقاهرة بعد انتهاء مرحلة تأهيله فى قطر من نفس الاصابة.

ووضع الطاقم الطبى المشرف على تأهيل عمار حمدى فى قطر برنامجا غذائيا للاعب لتجنب زيادة الوزن خلال فترة ابتعاده عن الملاعب بسبب جراحة الرباط الصليبى.

وتلقى عمار حمدى طعنة الرباط الصليبى تبعده عن الملاعب تسعة أشهر كاملة بحالة من البكاء الهستيرى، لاسيما أن اللاعب كان يستعد لتثبيت أقدامه فى تشكيل الأهلى واستغلال الغيابات العديدة فى صفوف فريقه لاعتماد أوراقه لاعباً متألقاً بالرداء الأحمر.

وتعرض عمار حمدى لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات، لخوض منافسات بطولة ‏كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

عمار حمدى كان أحد عناصر منتخب مصر الأولمبى الأساسية، وساهم فى الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى 2019، حيث يعد من اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية بحسب وصف خبراء اللعبة، ويُجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر وصانع ألعاب.

وشارك عمار حمدى مع الأهلى في خمس مباريات فقط بواقع 69 دقيقة، فيما شارك مع الاتحاد السكندرى فى 47 لقاء بواقع 3371 دقيقة وسجل 4 أهداف وصنع ستة أهداف أخرى فيما شارك مع طلائع الجيش في 16 مباراة بواقع 1039 دقيقة وشارك مع نادى النصر في 18 مباراة وسجل هدف وصنع مثله في 1023 دقيقة.

وإجمالا شارك عمار حمدى فى 86 مباراة طوال رحلته مع الساحرة المستديرة بإجمالى 5502 دقيقة سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثمانية أهداف أخرى وتوج مع المنتخب الأوليمبى بكأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً وشارك مع الفراعنة الصغار في أولمبياد طوكيو.