شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يكشف تفاصيل إصابة ثنائى الشباب قبل مواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد نصر ومحمود عبد الله ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، للإصابة خلال الاستعداد لمباراة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري العام.

وأصيب الأول بكدمة فى أنكل القدم بينما تعرض الثاني لالتواء فى القدم، وفضل الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور مجدي باز عدم استكمالهما المران حتى لا تتفاقم إصابتهما وتبعدهما عن صفوف الدراويش لفترة طويلة.

ويستضيف الإسماعيلي فريق البنك الأهلي عصر الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى الأسبوع الـ 20 من عمر المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سيدخل معسكرا مغلقا غدًا الجمعة بفندق اللاعبين بمقر النادي قبل موعد اللقاء بـ 48 ساعة، رغبة من الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل فى إقامته مبكرا من أجل تركيز اللاعبين والابتعاد عن أي مؤشرات خارجية بجانب عمل محاضرات نظرية وتحفيزية لمواصلة صحوة الفريق الأخيرة بالدوري.