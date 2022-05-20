شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم معارو الزمالك مع أنديتهم قبل العودة إلى القلعة البيضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الدوري العام التي أقيمت على مدار الأيام الماضية تألقاً واضحاً لعدد من معاري الزمالك فى الأندية المختلفة بالمسابقة المحلية، وترددت الكثير من الأنباء عن احتمالية عودتهم من جديد إلى صفوف القلعة البيضاء بعد انتهاء مدة إعارتهم.

مروان حمدى ينافس على لقب الهداف

تألق مروان حمدى مهاجم الزمالك المعار إلى سموحة بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، ليدخل دائرة المنافسة على لقب هداف الدوري العام بالموسم الجارى، وخاض مروان حمدى 18 مباراة مع سموحة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3 لزملائه بالفريق.

أسامة فيصل

انتقل أسامة فيصل، مهاجم نادي الزمالك المعار إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة فى بداية الموسم الجاري بحثاً عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي، ومع البنك الأهلي شارك أسامة فيصل فى 14 مباراة لكنه لم يسجل أهدافاً.

حمدي علاء

قدم حمدى علاء لاعب الزمالك المعار إلى سموحة مردوداً طيباً مع الفريق السكندرى، بعدما تألق فى وسط ملعب الفريق السكندري، حتى إن البعض رأى فيه البديل المناسب لطارق حامد، ومع سموحة شارك علاء فى 9 مباريات وسجل هدفاً وحيداً.

محمود شبانة

انتقل محمود شبانة لاعب نادي الزمالك إلى الاتحاد السكندري في بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة، بعدما تعذر قيده في القلعة البيضاء بسبب أزمة إيقاف القيد، ومع زعيم الثغر شارك شبانة في 6 مباريات حتى الآن.

جنش

تتردد الكثير من الأنباء حول احتمالية عودة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك المعار إلى فيوتشر إلى القلعة البيضاء فى الموسم الجديد بعد انتهاء مدة إعارته، وشارك جنش مع فيوتشر فى 10 مباريات استقبل خلالهم 13 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 3 لقاءات.

محمد صبحي

قدم محمد صبحي حارس مرمى الزمالك المعار إلى فاركو أداءً مميزاً خلال الفترة الماضية، جعله أبرز المرشحين للعودة إلى القلعة البيضاء بعد انتهاء إعارته، وشارك صبحي مع فاركو في 18 مباراة بالموسم الجاري، استقبلت شباكه 13 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.