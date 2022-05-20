شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى معسكراً مغلقاً اليوم، الجمعة، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السادسة والنصف مساء غد السبت، باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى.

ويخوض الطلائع مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن طارق العشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة.

ورصدت إدارة نادى طلائع الجيش مكافآت خاصة لتحفيز لاعبيها لاقتحام المربع الذهبى للمسابقة، حيث يسعى طارق العشرى المدير الفنى للطلائع لاستغلال صحوة الفريق الحالية، حيث لم يخسر الفريق طوال الـ11 مباراة الأخيرة بالدورى، ونجح فى جمع 11 نقطة من خمس مباريات، شهدت التعادل مع الأهلي، والفوز على سيراميكا والإسماعيلي، والتعادل مع البنك الأهلى، وأخيراً الفوز على الزمالك، الوصول للنقطة "26" التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

على صعيد مختلف، عبّر مهند لاشين، لاعب فريق طلائع الجيش، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز على حساب الزمالك بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مهند لاشين في تصريحات تليفزيونية: "غياب طارق حامد أثر بالسلب على الزمالك، وساعدنا في تحقيق الفوز".

وعن مستقبله في الصيف أشار إلى أن كل ما يثار بشأن توقيعه للزمالك غير صحيح، وأنه لم يوقع لأى ناد حتى الآن، ولم يحدث أى اتصالات مع مسئولى الأبيض.